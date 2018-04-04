«Я строю империю»: Бузова объявила о создании собственной криптовалюты
Москва, 4 апреля. Известная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о создании собственной криптовалюты «бузкоин».
Бузова, появившаяся на пресс-конференции в строгом костюме от Yves Saint Laurent, заявила, что намерена «построить свою империю». По ее словам, все, к чему она прикасается, «становится золотом».
«Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, в эпоху блокчейна, в эпоху цифровых медиа. Я первая девушка в этой стране, которая запускает свою криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar, — объявила она. — У меня глобальные планы».
При этом звезда добавила, что не собирается уходить с эстрады. Бузова намерена покорить мировой музыкальный рынок.
Также она опровергла слухи о своей беременности.
«Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям», — приводит ее слова «Дни.ру».