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Украина
Капитан задержанного Украиной траулера «Норд» «нашелся» в суде Херсона
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    Капитан задержанного Украиной траулера «Норд» «нашелся» в суде Херсона

    13:34  4 Апреля 2018
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    Капитан задержанного Украиной траулера «Норд» «нашелся» в суде Херсона

    Херсон, 4 апреля. Капитан задержанного украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» Владимир Горбенко был доставлен в суд украинского Херсона для назначения ему меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

    Капитана судна, задержанного во время прохождения в Азовском море под российским флагом, обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» — то есть, по сути, в посещении Крыма. Сегодня около 6 утра по московскому времени украинские пограничники вывезли его в неизвестном направлении из украинского порта Бердянск, куда был доставлен траулер — обнаружился он только в суде, где в его отношении собираются вынести решение о мере пресечения в виде содержание под стражей.

    «Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал ТАСС адвокат капитана.

    «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» — не очень серьезная статья, наказание по которой предполагает 15 суток ареста или штраф — однако адвокат опасается, что Горбенко будет предъявлено обвинение по еще одной, более серьезной статье — возможно, из-за неявки на допрос в СБУ, куда он не мог явиться, поскольку экипаж с судна не отпускали украинские пограничники.

    «Это полный беспредел, поскольку не соблюдены никакие юридические процедуры», — прокомментировал Щербина внезапный увоз капитана в суд.

    Капитан задержанного Украиной траулера «Норд» «нашелся» в суде Херсона

    Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи. Украинские пограничники взяли судно на абордаж, создав, по мнению компании-владельца, угрозу для здоровья и жизни членов экипажа. Правозащитники смогли попасть на задержанное судно лишь спустя восемь дней и передали команде продовольствие и медикаменты. При этом российского консула к морякам так и не допустили.

    Российская сторона объявила действия украинских пограничников пиратством и пообещала решительные ответные меры.

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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