Капитан задержанного Украиной траулера «Норд» «нашелся» в суде Херсона

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Херсон, 4 апреля. Капитан задержанного украинскими пограничниками крымского траулера «Норд» Владимир Горбенко был доставлен в суд украинского Херсона для назначения ему меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

Капитана судна, задержанного во время прохождения в Азовском море под российским флагом, обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» — то есть, по сути, в посещении Крыма. Сегодня около 6 утра по московскому времени украинские пограничники вывезли его в неизвестном направлении из украинского порта Бердянск, куда был доставлен траулер — обнаружился он только в суде, где в его отношении собираются вынести решение о мере пресечения в виде содержание под стражей.

«Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал ТАСС адвокат капитана.

«Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» — не очень серьезная статья, наказание по которой предполагает 15 суток ареста или штраф — однако адвокат опасается, что Горбенко будет предъявлено обвинение по еще одной, более серьезной статье — возможно, из-за неявки на допрос в СБУ, куда он не мог явиться, поскольку экипаж с судна не отпускали украинские пограничники.

«Это полный беспредел, поскольку не соблюдены никакие юридические процедуры», — прокомментировал Щербина внезапный увоз капитана в суд.

Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи. Украинские пограничники взяли судно на абордаж, создав, по мнению компании-владельца, угрозу для здоровья и жизни членов экипажа. Правозащитники смогли попасть на задержанное судно лишь спустя восемь дней и передали команде продовольствие и медикаменты. При этом российского консула к морякам так и не допустили.

Российская сторона объявила действия украинских пограничников пиратством и пообещала решительные ответные меры.

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