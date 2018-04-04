Нельзя забежать на минутку и спросить, где педофил: эксперты возмущены проверкой интернатов после скандала под Челябинском

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Руководитель рабочей группы Совета Федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить официальную информацию о ходе расследования дела об изнасиловании детей в Лазурненской школе-интернате Челябинской области.

Сенатор Елена Мизулина была возмущена фактами, прозвучавшими в докладе правозащитников по «челябинской истории» во время парламентских слушаний в Совете Федерации на тему «Совершенствование законодательства в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность». На слушаниях общественные деятели вновь подняли вопрос о скандале в Лазурненском интернате, семеро воспитанников которого независимо друг от друга рассказали, что подверглись сексуальному насилию со стороны воспитателей и посторонних лиц. Мизулина пообещала держать ситуацию на контроле.

По итогам слушаний сенатор Елена Мизулина направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой предоставить официальную информацию о расследовании.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина обнародовала пресс-релиз, в котором отчиталась о ревизии 30 интернатов области из 70 имеющихся. Проверка была вызвана скандалом в Лазурненском интернате.

Согласно документу, специалисты аппарата Буториной совместно с коллегами из Москвы, представителями прокуратуры, педагогами и психологами посетили заведения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе социальные приюты и центры.

Проверка проходила в течение шести дней в детских учреждениях Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка, а также Нагайбакского, Кусинского, Еманжелинского, Октябрьского и Увельского районов. Как заключила Буторина, «в ходе проверок не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях». Результаты проверок возмутили правозащитников.

«Получается, за неполную неделю проверяющие объехали 30 учреждений и осматривали по пять интернатов в день. Это что за оптимизация защиты детских прав? — задается вопросом в интервью Федеральному агентству новостей директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин. — С учетом больших расстояний между населенными пунктами Челябинской области, вероятно, эти сотрудники изобрели гиперзвуковое средство передвижения, достойное Нобелевский премии по физике. И проверки, судя по скорости, проходили шапочно. Это какой-то цинизм — при громких педофильских скандалах проверять бухгалтерию».

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала ФАН, как должна проводиться работа с детьми, если есть подозрение, что их половая неприкосновенность была нарушена.

«Очевидно, что интернаты, особенно расположенные в отдаленных местах, а особенно — спецучреждения для детей с ограниченными возможностями, отставанием в развитии и т.д. — всегда будут раем для педофилов, — говорит Левченко. — Потому что этих детей не только никто или почти никто не может защитить, а они еще и не могут никому пожаловаться. Те, кто с детства попадает в лапы педофилов, считают это нормой жизни. Ведь педофилы эти на детей не набрасываются из-за угла и не насилуют. Они сначала подавляют полностью волю и сознание ребенка, после чего внушают маленьким мальчикам и девочкам, что все происходящее — это норма и вообще любовь. Нет смысла расспрашивать таких детей, забежав к ним на минутку, где у них тут педофилы».

Левченко считает, что в случае с Лазурненским интернатом нужно было немедленно вывозить всех детей в санатории и там уже аккуратно работать с ними. Для профилактики специалисты должны приходить в интернаты постоянно и проводить психологические тесты под видом, например, профориентации, то есть дирекция не должна быть в курсе, что эти тесты выявляют педофилию, иначе все постараются замять.

Общественный деятель, автор фильма о реальной жизни в детдомах «Блеф, или с Новым годом» Ольга Синяева сама является многодетной и приемной матерью. Она рассказал ФАН, что челябинские семьи решили взять детей именно после просмотра ее фильма. И теперь она внимательно следит за развитием ситуации.

«С семьями, где живут пострадавшие дети, к сожалению, нет связи — родители дали подписку о неразглашении на время следствия. Какая-то информация из Челябинска просачивается через сообщество приемных родителей. Стало известно, например, что те самые воспитатели, муж и жена, которых дети обвиняли в организации оргий, продолжают работать, они не проходили даже полиграф. Вообще, не ясно допрашивали ли их следственные органы? Детектор лжи пока проходили только четверо воспитателей Лазурненского интерната, насколько известно. Видимо, они его прошли успешно, и снова приступили к работе с теми же детьми, в том же интернате. Уверена, что если бы подобные комиссии также зашли в Лазурненский интернат девять месяцев назад, их бы там тоже все устроило, — подводит итог Синяева.

Слова общественного деятеля косвенно подтверждает релиз, который размещен на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Согласно документу, «в Лазурненском интернате выявлены многочисленные нарушения, которые вполне могли привести к чудовищным преступлениям».

«Во многих личных делах сотрудников МБОУ «Лазурненская школа-интернат» нет справок об отсутствии судимостей, которые являются обязательными при осуществлении трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, — говорится в сообщении Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. — Более того, в нарушение требований к квалификационным характеристикам должностей работников системы образования, утвержденных приказом Минздрава РФ, с воспитанниками МБОУ «Лазурненская школа-интернат» работают специалисты, которые полностью не соответствуют установленным условиям».

Напомним, в феврале 2018 года воспитанники Лазурненской школы-интерната в поселке Черемушки Красноармейского района Челябинской области, оказавшись в приемных семьях, рассказали приемным родителям, что в интернате по отношению к ним не раз совершались насильственные действия сексуального характера.

Приемные родители обратились в правоохранительные органы и СМИ.

Было возбуждено уголовное дело. Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних детей. С директором интерната был расторгнут трудовой договор, четверо сотрудников учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

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