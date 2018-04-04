Петербургские эксперты выехали в Кемерово для забора материала по пожару

В закладки

Кемерово, 4 апреля. Специалисты Исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России выехали в Кемерово для забора материала по пожару в торговом центре «Зимняя вишня».

По предварительным данным, причиной возгорания стала именно неисправная электропроводка, которая проходила как раз в районе сухого бассейна с поролоновыми кубиками. Однако в рамках возбужденных уголовных дел назначена судебная экспертиза, которая будет проходить именно в центре экспертизы пожаров.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, для того, чтобы дать стопроцентную доказательную базу этой версии, необходимо проверить все материалы. В Кемерово это вряд ли получится, поскольку нет необходимой техники.

Как уже сообщалось ранее, мгновенно ликвидировать пожар было невозможно: благодаря проведенным экспертизам выяснилось, что скорость возгорания поролоновых кубиков — 1,5 секунды, а высота пламени — 3 метра. При этом выделяется едкий дым, крайне опасный для человека.

Исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России работал фактически по всем крупным и серьезным пожарам в стране и считается лучшим в России по пожаротехнической экспертизе.

Напомним, жертвами трагедии в «Зимней вишне», по последним данным, стали 64 человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.