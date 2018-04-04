В Одессу перебросили спецназ перед годовщиной трагедии 2 мая

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Киев, 4 апреля. В преддверии годовщины трагедии 2 мая в Одессе украинские власти намерены направить в город спецназ под циничным предлогом: заявляется, что такие меры необходимы «для предотвращения беспорядков», к которым, по мнению Киева, может привести якобы имеющая место «российская угроза» со стороны Приднестровья.

О таких мерах заявил в среду глава СБУ Василий Грицак. Он уточнил, что в Одессу будет переброшен дополнительный контингент, включая силы Центра специальных операций «А».

«Мы с другими правоохранительными органами разрабатываем целый план, присылаем сюда дополнительный контингент, включая силы Центра специальных операций «А», — сказал глава СБУ.

Такие действия Грицак объяснил тем, что российские спецслужбы якобы «вернулись к вопросу Бессарабии», что «будет расшатывать ситуацию в Одесской области и Молдавии». Глава СБУ также заявил, якобы в Приднестровье находится контингент российских войск.

Напомним, государственный переворот произошел на Украине в 2014 году. В ходе событий, накрывших страну, 2 мая в Одессе украинские радикалы атаковали палаточный городок сторонников федерализации страны. В результате столкновения в центре города погибли десятки мирных жителей.

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