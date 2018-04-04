Украинский суд не позволил Киеву взыскать с «дочки» Роснефти $27 млн

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Киев, 4 апреля. Суд Луганской области отклонил иск министерства юстиции Украины, которое хотело взыскать с «Линика» (украинская «дочка» российской компании «Роснефть») 26,8 млн долларов.

«В удовлетворении заявления министерства юстиции Украины об обеспечении иска министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании 705,633 миллионов гривен отказать», — говорится в решении суда.

Напомним, что украинские власти подавали иск о взыскании 26,8 млн долларов в порядке регресса в рамках иска против «Линика», который выиграл «Агрокомплекс» в ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что российская «Роснефть» в четвертом квартале 2017 года избавилась от всех АЗС на территории Украины. Согласно предварительным данным, сеть АЗС у «Роснефти» приобрела швейцарская компания Glusco Energy S.A.

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