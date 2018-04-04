ТЦ «Персей для детей» загорелся в Москве
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Москва, 4 апреля. Пожар возник в торговом центре «Персей для детей», расположенном на Малой Семеновской улице в российской столице.
По информации Федерального агентства новостей, пожар возник в торговом центре «Персей для детей» на Соколиной горе. По данным источника, эвакуация проведена.
В настоящее время о пострадавших не сообщается.
Согласно предварительным данным, возгорание началось на складе на четвертом этаже.
Другие обстоятельства не известны. На месте работают экстренные службы.
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