ТЦ «Персей для детей» загорелся в Москве

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Москва, 4 апреля. Пожар возник в торговом центре «Персей для детей», расположенном на Малой Семеновской улице в российской столице.

По информации Федерального агентства новостей, пожар возник в торговом центре «Персей для детей» на Соколиной горе. По данным источника, эвакуация проведена.

В настоящее время о пострадавших не сообщается.

Согласно предварительным данным, возгорание началось на складе на четвертом этаже.

Другие обстоятельства не известны. На месте работают экстренные службы.

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