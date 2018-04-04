МЭФ-2018: эксперты из 50 стран и 77 субъектов России собрались в РАН. ФАН-ТВ

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Шестой Московский Экономический Форум принимает Российская Академия наук. Полторы тысячи участников – экономисты, политики, эксперты в области культуры и технологий из 50 стран и 77 субъектов России.



Первая пленарная дискуссия – о проблемах российской экономики. По словам сопредседателя Московского экономического форума и президента Промышленного Союза «Новое Содружество» Константина Бабкина, правительство ставит во главу угла интересы личности, интересы мировых корпораций. При этом интересы государства отодвигаются на второй и третий план.

«Приветствуется обогащение отдельных личностей, но мы видим, что растет расслоение. Мировая финансовая элита получает выгоды, извлекает из России ресурсы, извлекает из России деньги, при этом эти деньги не идут на развитие нашей страны, — сказал Константин Бабкин.

По мнению генерального директора Читинского керамического завода «Мир» Виталия Гнатышена, современная экономическая политика России тормозит развитие регионов. Он привел в пример свое предприятие. Раньше завод производил до 40 миллионов штук кирпича в год. В 2017-м реализовал всего 16,5.

«Нас осталось буквально 5 строительных компаний. Еще в 2010 году нас было порядка ста строительных компаний. Это о многом говорит, — подчеркнул Виталий Гнатышен.

Оставляет желать лучшего и политика Центробанка. В последние два года на латание дыр в банковском секторе ушло 4 триллиона рублей. Для сравнения бюджет Российской Академии Наук в этом году составил меньше 4 млрд.

«Рост прибыли, который имел место в 2015 и 2016 году сменился снова падением прибыли. При этом тот совершенно астрономический рост прибыли, который был 158% и потом 137% в предыдущие годы, он не дал инвестиции, то есть мы все время потерянная конъюнктура, потерянные возможности, — сказала член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет добиться технологического и экономического рывка. Академики и промышленники уверены: задача амбициозная, но выполнимая. Для этого России нужна новая экономическая стратегия.

«Для этого, для того, чтобы эта стратегия была выработана, а потом реализована, нужен новый институт. Как во всем мире создавались специальные штабы реформ, которые вырабатывали стратегию. Мы предлагаем специальное агентство по стратегическому планированию и контролю реформ при президенте РФ, заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Диверсификация экономики, уход от сырьевой зависимости, развитие малого бизнеса, повышение производительности труда, внедрение современных технологий в отрасли экономики. По мнению экспертов, все это будет возможно, если локомотивом российской экономики станет наука.

Впервые отдельная сессия форума посвящена российско-китайскому сотрудничеству. В центре внимания – проблемы на пути сопряжения Евразийского союза и инициативы Китая «Один пояс – один путь» и невысокий товарооборот между странами.

Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что не все российские предприятия могут разобраться, как устроена китайская экономика, как устроен китайский рынок. С другой стороны, и китайские партнеры испытывают большие трудности с установлением доверительных отношений с российскими предприятиями. А без доверия не может быть совместных инвестиций.

Китайские эксперты отметили: несмотря на все сложности, российская экономика развивается успешно. Ее дальнейший рост будет зависеть от того, насколько эффективно российские компании будут развивать интернет-технологии и электронную коммерцию.

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