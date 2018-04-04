Президенту не нравится: Аваков рассказал о «войне» и разногласиях с Порошенко

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Киев, 4 апреля. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что он не воюет с президентом страны Петром Порошенко.

Как отметил украинский министр, порой он вступает в дискуссии с украинским главой из-за разногласий по определенным вопросам, пишут местные СМИ.

«Нет у меня войны и с Порошенко, невзирая на все перипетии, которые так любят обсуждать журналисты. Я уверенно стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, «слить» должность под президентскую вертикаль», — заявил глава украинского МВД.

Аваков также отметил, что с его позицией могут не соглашаться многие люди.

«И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню, только министр внутренних дел не является подчиненным президента», — подчеркнул Аваков.

Ранее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил происхождение роскошной виллы в Италии.

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