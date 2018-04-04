Россия примет участие в апрельской конференции по Сирии в Брюсселе

В закладки

Москва, 4 апреля. Представители России будут принимать участие в запланированной на конец апреля конференции по Сирии в Брюсселе, объявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. На данный момент, отметил он, неясно, кто из российских дипломатов отправится в столицу ЕС.

Как рассказал Чижов в кулуарах Московской конференции по безопасности, «было приглашение на имя министра, но Россия будет представлена».

Напомним, сегодня в Москве проходит Международная конференция по безопасности, в ходе которой прошли выступления многих российских и зарубежных руководителей силовых ведомств, в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александр Бортникова, а также замминистра обороны Сирии Махмуда Шавы.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.