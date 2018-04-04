Эксперт: Через месяц Telegram мало кто вспомнит

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Роскомнадзор запустил официальный канал в российском мессенджере Dialog. Об этом сообщает регулятор на своих страницах в социальных сетях. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы завели официальный канал РКН в мессенджере Dialog. Добавляйтесь, читайте наши новости и делитесь ими с друзьями», — сообщает регулятор.

Telegram раздора

Стоит обратить внимание, что на это фоне продолжается обострение в отношениях РКН и Telegram. Так, администрация мессенджера Telegram так и не дала официального ответа на уведомление Роскомнадзора. Установленный 15-дневный срок, после которого Telegram может быть заблокирован, истекает сегодня, 4 апреля.

Напомним, предоставление мессенджером Telegram ключей для дешифровки — необходимость в рамках исполнения обязанностей организатора распространения информации. В соответствующий реестр Telegram был внесен в 2017 году.

Свято место пусто не бывает

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что ситуация с конфликтом Telegram и РКН складывается неприятная. Миллионы россиян уже привыкли к Telegram, и его отключение, естественно, вызовет определенное недовольство. Тем не менее, отметил эксперт, политика руководства мессенджера сделала положение безвыходным.

«Закон устанавливает четкие, обоснованные требования, и делать исключение для Telegram со стороны РКН было бы, как минимум, странно. Очень вероятно, что уже через пару месяцев после блокировки о Telegram мало кто вспомнит. Рынок мессенджеров становится все более конкурентным, и ниша будет занята практически мгновенно. И речь идет не только о лидерах — WhatsApp, Viber, Skype. Это и, к примеру, российский Dialog.

Собственник мессенджера — «Сбербанк» — в последнее время декларирует, что будущего банковского сектора — во всестороннем развитии средств массовой коммуникации. И, похоже, что Dialog — один из стратегических проектов, который не будет испытывать недостатка во вложениях. Набирает популярность и китайский WeChat. Можно вспомнить, что в прошлом году этот мессенджер тоже некоторое время был заблокирован, но, в отличие от Telegram, занял конструктивную позицию, и теперь будет претендовать на аудиторию конкурента», — пояснил Юрий Голубь.

Напомним, 2 апреля представители Telegram в очередной раз сообщили РКН, что никак не могут представить ФСБ ключи для дешифровки переписки, поскольку это невозможно с технической точки зрения: часть шифровальных ключей не передается от устройства к устройству.

Напомним, что в сентябре прошлого года прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против Павла Дурова в связи с популярностью Telegram среди боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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