Муж управляющей ТЦ в Кемерово рассказал о непрофессионализме сотрудников

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Кемерово, 4 апреля. Среди персонала сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» многие сотрудники ни по опыту, ни по образованию не соответствовали своим должностям. Об этом рассказал гражданский муж управляющей ТЦ Надежды Судденок — Андрей Казанцев.

По его словам, механик стал в торговом центре техническим директором, повар — электромонтером, а главный бухгалтер — генеральным директором компании. Как пишет RT, Казанцев уверен, что Судденок невиновна в трагедии и благодаря ей многих посетителей удалось спасти.

Муж управляющей сгоревшим ТЦ рассказал, что Судденок — профессиональный управляющий, директор по персоналу. Он уточнил, что она набирала в торговый центр людей, консультировала их. Казанцев добавил, что Судденок сама прошла обучение и была аттестована, а также ежегодно проходила переаттестацию. На вопрос, почему арестовали управляющую, Казанцев подчеркнул, что ходатайство об аресте удовлетворили, основываясь на показаниях всего одного сотрудника «Зимней вишни». Он рассказал следствию, что не получил положенный пожарный инструктаж, хотя все остальные работники — около 200 человек — отвечали следователям, что инструктаж проходили и в журнале инструктажа расписывались.

Казанцев также рассказал, что руководящие должности в «Зимней вишне» занимали, в основном, люди из команды гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, компании-собственника ТЦ — Юлии Богдановой. При этом должности могли занять те, у кого не было специальных знаний.

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