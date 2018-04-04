«Дело Скрипаля»: СМИ узнали о приезде в Лондон «таинственного» россиянина перед отравлением

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Лондон, 4 апреля. Британские спецслужбы в рамках расследования дела отравленного в городе Солсбери бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заинтересовались еще одним россиянином, который прилетал в Лондон прямо перед инцидентом. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным газеты, некий гражданин России прибыл в Лондон на одном воздушном судне с позднее отравленной Юлией Скрипаль. Россиянин, по словам автора материала, ссылающегося на свои источники, вернулся в российскую столицу несколько часов спустя. В издании отмечают, что такая непродолжительная поездка «таинственного» россиянина вызывает вопросы.

Daily Mail утверждает, что данный человек не является подозреваемым, но представляет интерес для британских спецслужб.

Газета The Sun отмечает, что россиянин вылетел в Москву через пять часов после прилета в британскую столицу, а сам Скрипаль и его дочь были найдены отравленными спустя день после приезда Юлии в Британию.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта текущего года. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту, однако не предоставили никаких фактов и доказательств по этому поводу. Москва категорически отрицает все обвинения.

Накануне стало известно, что руководитель военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед и специалисты не сумели определить происхождение отравляющего вещества под названием «Новичок».

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