Роухани отметил хорошее взаимодействие с Путиным по вопросу Сирии

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Анкара, 4 апреля. У Ирана и России существует общая позиция по вопросам урегулирования в Сирии и международным делам, отметил президент исламской республики Хасан Роухани в ходе встречи с Владимиром Путиным в Анкаре. Иранский лидер выразил надежду на то, что трехсторонний саммит в Анкаре будет способствовать установлению мира в ближневосточном регионе.

Роухани подчеркнул, что первый трехсторонний саммит по Сирии, проведенный по инициативе России в Сочи в ноябре минувшего года стал «отправной точкой для урегулирования сирийского кризиса». Также иранский лидер отметил результаты, достигнутые на проведенном там же Конгрессе национального диалога Сирии.

«У нас три важные задачи: безопасность и стабильность, возвращение беженцев и определение судьбы Сирийской Арабской Республики руками сирийцев. Очень надеюсь, что сегодняшний саммит способствует установлению мира и безопасности в нашем регионе», — объявил Роухани.

Напомним, сегодня в Анкаре проходит трехсторонний саммит с участием лидеров России, Турции и Ирана, главой темой которого должно стать урегулирование в Сирии.

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