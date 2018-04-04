«Я бы проголосовал за Путина»: в США назвали президента РФ самым влиятельным человеком в мире

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Вашингтон, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин на сегодняшний день является самым влиятельным политиком в мире, чьи позиции только укрепляются на фоне кризиса демократии на Западе. К такому выводу пришло издание The New York Times.

«Кто является самым влиятельным человеком на планете? Я бы проголосовал за Владимира Путина. Он стал образцом для подражания всем консерваторам-популистам — во Франции, Италии, на Филиппинах и в Овальном кабинете», — пишет «Иносми», цитируя американскую газету.

По мнению авторов статьи «Владимир Путин — самый влиятельный человек в мире», одно из преимуществ российского президента заключается в том, что он опирается на культурную и идеологическую составляющие.

Кроме того, в его пользу играют политические проблемы, с которыми сталкиваются западные демократические страны, и на примере которых видны преимущества централизованной власти. Это также повышает популярность консерваторов в глазах населения, поскольку людям проще объединиться вокруг конкретного человека, чем вокруг абстрактных идей.

«Прямо сейчас импульс направлен в сторону авторитаризма. Отчасти потому, что во главе этого лагеря стоит гениальный и дерзкий человек. Но также и потому, что после небольших раздумий у вас нет ответа на вопрос «А кто возглавляет либерально-демократический лагерь?».

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