Сирия призвала Совбез ООН пресечь преступления США, Турции и Израиля на сирийской земле

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Москва, 4 апреля. На проходящей в Москве Международной конференции по безопасности представители Сирии призвали Совет безопасности ООН вмешаться и пресечь агрессию Соединенных Штатов, Турции и Израиля на территории своей страны. С соответствующим заявлением вступил заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава.

«Призываем СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, — заявил замминистра обороны, — положив конец преступлениям американского альянса, а также турецкой агрессии, направленной против сирийских мирных жителей, а также израильской агрессии, привлечь их к ответственности».

Ранее он обвинил США в грубых нарушениях гуманитарного права на территории Сирии, и подчеркнул, что любое присутствие иностранных войск на своей территории без санкции властей Дамаск будет рассматривать как агрессию и действовать соответственно.

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