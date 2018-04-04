«А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа

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Москва, 4 апреля. Россияне предположили, что после сокращения транзита российского газа через Украину содержать страну будут Польша и Стокгольмский арбитражный суд.

Такое мнение выразили пользователи соцсетей после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в результате ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год.

«Теперь Украину будут кормить Польша, ну и Стокгольмский арбитраж, куда без него!» — написал Алексей Марченко, напомнив, что Стокгольмский суд в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» занял явно сторону украинской компании.

Некоторые россияне посетовали, что «Газпром» не принял решение полностью прекратить транзит российского газа через Украину.

«Совсем прекратить никак не удается? Жаль», — написал Павел Аборин.

«В смысле снижение? Вообще прекращайте», — призвала А. Склярова.

Ряд пользователей в свою очередь отметили, что такое значительное сокращение поставок газа сделает транзит для Украины убыточным.

«При таких объемах поставок Украина будет тратить на обеспечение транзита больше, чем зарабатывать. А на что же тогда панувати (барствовать — прим. ФАН)?» — иронично заметили в соцсетях.

Напомним, в 2017 году через территорию Украины было поставлено 93,5 миллиарда кубометров российского газа. В настоящее время «Газпром» ведет переговоры с «Нафтогазом» о заключении нового транзитного договора, условия которого, по словам Миллера, будут значительно отличаться от действующего соглашения.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов. Такое решение российская сторона назвала асимметричным.

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