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Экономика
«А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа
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    «А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа

    12:45  4 Апреля 2018
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    «А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа

    Москва, 4 апреля. Россияне предположили, что после сокращения транзита российского газа через Украину содержать страну будут Польша и Стокгольмский арбитражный суд.

    Такое мнение выразили пользователи соцсетей после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в результате ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год.

    «Теперь Украину будут кормить Польша, ну и Стокгольмский арбитраж, куда без него!» — написал Алексей Марченко, напомнив, что Стокгольмский суд в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» занял явно сторону украинской компании.

    «А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа

    Некоторые россияне посетовали, что «Газпром» не принял решение полностью прекратить транзит российского газа через Украину.

    «Совсем прекратить никак не удается? Жаль», — написал Павел Аборин.

    «В смысле снижение? Вообще прекращайте», — призвала А. Склярова.

    «А на что же тогда панувати?»: в России объяснили, кто будет содержать Украину после сокращения транзита газа

    Ряд пользователей в свою очередь отметили, что такое значительное сокращение поставок газа сделает транзит для Украины убыточным.

    «При таких объемах поставок Украина будет тратить на обеспечение транзита больше, чем зарабатывать. А на что же тогда панувати (барствовать — прим. ФАН)?» — иронично заметили в соцсетях.

    Напомним, в 2017 году через территорию Украины было поставлено 93,5 миллиарда кубометров российского газа. В настоящее время «Газпром» ведет переговоры с «Нафтогазом» о заключении нового транзитного договора, условия которого, по словам Миллера, будут значительно отличаться от действующего соглашения.

    В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании 2,6 миллиарда долларов. Такое решение российская сторона назвала асимметричным.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #газ #газпром #соцсети #нафтогаз
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