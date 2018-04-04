Политолог обозначил перспективы России и Китая в торговой войне с США

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Китай призвал страны-члены Всемирной торговой организации объединиться и совместно противостоять экономической политике США.

«Страны ВТО должны объединиться с Китаем в борьбе против вопиющих протекционистских действий Соединенных Штатов», — заявил постпред Китая в ВТО Чжан Сянчэнь.

Он подчеркнул, что США своими действиями пошатнули устоявшуюся систему международной торговли.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что перспективы экономического противостояния Китая и США различимы во времени.

«Во времени они неодинаковы. Для того, чтобы Китай и Россия успешно противостояли Соединенным Штатам, они должны четко обозначить те временные рамки, в которых это противостояние будет меняться и видоизменяться», — объясняет аналитик.

Неслучайно, продолжает он, атаки на Китай и Россию то ускоряются, то замедляются. Фактор времени и фактор продолжительности атак играют одну из ключевых ролей.

«Для России очень важно не то, что происходит сейчас, а то, что будет происходить в будущем. Это характерно не только для РФ, но и для Китая. Китай как ранее, так и сейчас желал бы отсрочить время основного противостояния с США примерно лет на десять вперед. Но вопрос в том, что Соединенные Штаты это тоже понимают, и очевидно, что, планируя некий конфликт или некое ухудшение отношений с Китаем, они правильно полагают, что если его затеять сейчас, то и у России, и у Китая будет меньше возможностей», — акцентирует внимание Владимир Брутер.

А усиление давления на Россию без конфронтации ухудшает экономические возможности на перспективу. Поэтому для Китая важно не ввязываться в открытый конфликт с США.

«Поэтому он и предлагает перенести этот конфликт в плоскость аппаратных решений ВТО. В свою очередь для Соединенных Штатов было выгодно усилить конфликт по той компоненте, по которой он был усилен, — по односторонним экономическим ограничениям по отношению к Китаю», — подытожил политолог.

Он выразил мнение, что ВТО не будет давить на США, а предпочтет затормозить на процедурных решениях. Если давление и будет оказано, то чисто символическое.

Китай в свою очередь будет оказывать контрдавление на США, но делать это будет очень осторожно, поскольку Россия и Китай пока что не имеют четкой временной и геополитической позиции на среднесрочную перспективу, на срок от 7-8 до 15 лет.

«В этой ситуации США будут оказывать давление на всех фронтах, где они могут это сделать. Оно будет не усиливаться, но варьироваться. И конечная цель его — ослабить и Россию, и Китай именно в вышеуказанных временных рамках, на срок до 15 лет. Дальше власти США не заглядывают, потому что в политике сложно заглянуть за эту перспективу, потому что слишком многое меняется в процессе. Таким образом, для Китая, как и для России, сейчас очень важно нарисовать перспективу. При этом рискну предположить, что китайское желание отложить усиление конфронтации с США не будет однозначно эффективным, хотя бы потому, что вторая сторона тоже к этому готова», — резюмировал Владимир Брутер.

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