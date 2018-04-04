«Ясень» не ответил мне и скрылся под водой: в России отреагировали на выводы США о победе в «подводной войне»

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Москва, 4 апреля. Эксперт из США сравнил главную субмарину США «Вирджиния» и новую российскую лодку «Ясень». Кайл Мизоками из Сан-Франциско склонен отдать преимущество американской разработке, однако пользователи Сети указали ему на слабую аргументацию.

Мизоками опубликовал на портале The national intetest материал, в котором сравнил «Вирджинию» с «Ясенем». Автор поставил перед собой задачу выяснить, кто из них может победить в гипотетической подводной войне.

Он отметил, что 115-метровая «Вирджиния» в настоящее время является главной субмариной США. Она на пять метров короче «Ясеня». У обеих подлодок сферическая главная гидроакустическая станция. Антенные решетки «американки» позволяют ей обнаруживать дизель-электрические подлодки и уклоняться от мин. Эксперт также отметил, что «Вирджиния» может применять тяжелые самонаводящиеся торпеды ADCAP, противокорабельные ракеты UGM-84 «Саб-Гарпун», а также ракеты «Томагавк».

У «Ясеня» специалист оценил высокую степень автоматизации. Он констатировал, что российская субмарина способна бесшумно идти под водой на скорости 20 узлов. Подлодка вооружена самонаводящимися торпедами и ракетами 3M54 «Калибр» в противокорабельной, наземной и противолодочной версии, а также сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

После проведения своего исследования Мизоками все же склонен присудить победу американской подлодке. При этом он признает, что субмарины одинаково опасны по вооружению, пишет «ИноСМИ».

Однако с мнением эксперта не согласились пользователи Сети. Они обратили внимание, что ряд фактов, которые приводятся в оригинальном тексте, автор переврал. Так, они предположили, что информацию о диаметре торпедных аппаратов «Ясеня» он, вероятно, брал из российской версии «Википедии» и неправильно расшифровал текст.

«Компетентность зашкаливает… Сложно было догадаться человеку, который пишет о подводных лодках», — сделали ему замечание в Интернете.

«Вообще не понятно, зачем столько букв автор написал. Вероятно, ради гонорара. Мог бы всю статью в одну фразу уместить. А доводы? Любой школьник скажет. Главный довод: «Вирджиния» — это ПЛ демократии и не может по определению уступать ПЛ Зла», — напомнили пользователи соцсетей о противостоянии США и России.

«Вирджиния сильнее Ясеня. Зуб даю. Век Статуи свободы не видать. Кайл» — смеются они над его аргументацией.

«Я спросил у Ясеня: где теперь Вирджиния? Ясень не ответил мне, качая Булавой…» — перефразируют они известны строчки в комментариях.

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