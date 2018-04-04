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Гора обвинений родила мышь: эксперт предсказал, чем «дело Скрипаля» аукнется правительству Мэй
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    Гора обвинений родила мышь: эксперт предсказал, чем «дело Скрипаля» аукнется правительству Мэй

    12:54  4 Апреля 2018
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    Дело Скрипалей вынесет правительство Терезы Мэй — эксперт

    Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что «после провала в информационной войне против России кабинет министров Терезы Мэй должен уйти в отставку в полном составе».

    После заявления руководителей британской лаборатории Портон-Даун, признавших, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», с помощью которого якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, другого выхода у правительства Терезы Мэй попросту нет, считает эксперт.

    «К этому все и шло, — констатировал Никулин. — Если убрать всю политическую шелуху, мы ясно видим то, что есть. Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крэг Мюррей курировал утилизацию завода в Нукусе, где производилась наработка опытных партий «Новичка», — оборудование, сырье, все, что представляло какой-то интерес для них. С тех пор британцы знают о «Новичке» больше, чем мы. Мюррей подтвердил, что специалисты в Портон-Даун смогли идентифицировать вещество, которым отравили Скрипалей, только как разновидность нервно-паралитического вещества, разработанного в Советском Союзе, и Россия, судя по всему, к этому не имеет отношения».

    Комментируя тезис представителя лаборатории Портон-Даун о том, что «для изготовления примененного в Солсбери вещества требуются крайне сложные методы, доступ к которым есть только у государств», Никулин подчеркнул, что это не намек — мол, в отравлении виновата все-таки Россия.

    «Здесь имеются в виду, главным образом, требования по безопасности при производстве — нужны очень мощные  вытяжки, шлюзовые камеры, то есть этим не каждый институт и не каждая лаборатория располагает. Но, к примеру, в Иране в 2017 году шесть боевых отравляющих веществ из восьми смогли синтезировать. Как сказал наш президент, как минимум 20 стран могут изготовить такого рода вещество. Но мы последние 25 лет этим не занимались, а они — США и Великобритания — занимались точно».


    Об этом свидетельствуют многие факты, в том числе и тот, что Скрипали до сих пор живы.

    «После утилизации завода в Нукусе в конце 90-х гг. Великобритания в 1998 году внесла в реестр особо опасных токсичных веществ А-234 — одну из разновидностей «Новичка». В 2000 году они его оттуда почему-то убрали. В 2008 году опубликовали боевую рецептуру в книге Вила Мирзаянова. Все это наводит на мысли, что с этим веществом продолжают работать, и именно поэтому Скрипали до сих пор живы — видимо, им вовремя был введен антидот. Все-таки за 20 лет британцы что-то могли сделать. Вил Мирзоянов открытым текстом сказал: «Я им все передал». И у американцев, и у британцев это вещество в арсенале есть, это можно утверждать с большой долей вероятности. Highly likely, как они говорят».

    Игорь Никулин считает, что это была психическая атака на Россию, и она провалилась.

    «Британия и США крайне раздосадованы болезненным военным поражением в Сирии, которое потерпели их наемники и опекаемые ими террористы, и гадят по-мелкому. 150 лет назад русские газеты писали: «Англичанка гадит», с тех пор она так и продолжает гадить — но по-мелкому. Это та самая гибридная война, где информационная война занимает очень значительный сегмент. Считаю, что Россия должна переходить в наступление на информационном фронте – брать их за жабры, добиваться ответа. Инспекторы ОЗХО тоже подтвердили, что Россия не причастна к отравлению Скрипалей. Думаю, что все закончится для Терезы Мэй отставкой ее кабинета. Это было бы справедливо. Если бы градус истерики был пониже, ей бы, может, удалось вывернуться из неприглядной ситуации, а так, я думаю, не удастся».

    Сегодняшнее выступление представителя Госдепартамента США, предложившего МИД РФ заменить высланных из-за дела Скрипаля 60 дипломатов, по мнению Игоря Никулина, завершило психическую атаку против России нашей полной победой.

    «Все, США от них дистанцировались, — заключил он.— Россия в этой ситуации победила. Гора обвинений родила мышь».  

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    Автор: Алексей Громов
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