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Пора занимать Аляску: в России отреагировали на американскую карту с Калининградом в Восточной Пруссии
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    Пора занимать Аляску: в России отреагировали на американскую карту с Калининградом в Восточной Пруссии

    12:32  4 Апреля 2018
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    Пора занимать Аляску: в России отреагировали на американскую карту с Калининградом в Восточной Пруссии

    Москва, 4 апреля. Энергетическая ассоциация Соединенных Штатов опубликовала на своем официальном сайте карту Европы, на которой Калининградская область обозначена как «Восточная Пруссия». Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский блогер и фотограф Илья Варламов.

    «Американская энергетическая ассоциация проиллюстрировала новость об американо-балтийском саммите, в ходе которого США обсудят с главами этих государств энергетическую независимость от России, довоенной картой», — посмеялся блогер.

    Он уточнил, что на карте Калининградская область отмечена как «Восточная Пруссия».

    Пользователей социальных сетей рассмешила новость. Так, Татьяна Майстренко отметила, что российской стороне еще «повезло».

    «Ну, надо сказать, мы еще хорошо отделались. Белоруссии с Украиной на их карте вообще нет», — написала она.

    Пользователь Павел Луганский «пригрозил» США расширением: «Будут продолжать в том же духе — будем расширятся».

    Александр Федорцов и вовсе предложил увеличивать площадь российской территории.

    «Пора Аляску занимать не на карте, а по площади!» — отметил он.

    Калининградская область является эксклавом Российской Федерации, поскольку не имеет с ее основной территорией общей наземной границы, однако соединена с ней морем.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #калининград #карта #восточная пруссия
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