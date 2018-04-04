Ученые назвали главные признаки сильного стресса

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Лондон, 4 апреля. Ученые рассказали о ключевых признаках стресса, которые может обнаружить у себя каждый второй житель земного шара.

Фактором влияния на появление стресса в жизни человека являются неблагоприятные обстоятельства. К признакам стресса относятся различные заболевания, такие как акне, головные боли, хронические боли, болезни из-за слабого иммунитета, учащенное биение сердца, бессонница, трудности с пищеварением, депрессия.

Кроме того, появление стресса провоцируют изменения аппетита, перемены в либидо, повышенное выделение пота или отсутствие энергии.

В результате организм ослабевает. Это приводит к многочисленным нарушениям, повышенной утомляемости, у людей пропадает чувство радости в жизни, пишет Planet Today.

Любая апатия и болезни могут привести к ряду нарушений физического и психического характера. Для того, чтобы избежать подобного развития, ученые советуют проще относиться к различным напряженным ситуациям, а при необходимости обращаться к психологу за помощью.

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