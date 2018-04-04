Тюрьма за дезу: Роман Носиков о правовых последствиях кемеровского пожара

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Гром грянул. Мужик, в строгом соответствии с заветами предков, усиленно крестится: отставки, митинги, ток-шоу, выступления политиков, законодательные инициативы.

В этом вихре жестов, поступков и речей трудно отличить настоящее от показного, а стоящее — от наживки. Но надо пытаться. Просто если этого не делать, то можно прозевать не только чужие по-милоновски стремительные карьеры, но и собственные права.

Поэтому пробуем.

Из гуманных соображений

Всю последнюю неделю я внимательно следил за выступлениями политиков, журналистов и деятелей культуры по телевизору, на митингах и в прессе. И вот что я вижу. Получив очередной удар по двум слабым местам — ответственности бизнеса в России и информационной безопасности страны, — российские чиновники и медиакласс начали лихорадочно искать способы уйти от возмездия, набрать политические очки и заодно решить проблемы. При этом не особо стараясь предвидеть последствия предлагаемых мер.

«Россия не может существовать без ясных законов Добра и Зла» — заявил один видный деятель культуры. Я помню, что где-то что-то такое слышал…

«Созидание — это идеология», — заявил он же, пояснив, что без идеологии нельзя: без нее государство-де не имеет смысла, а следовательно и русский человек, который по сути государственник, теряет смысл жизни и погружается в бессмысленное потребление.

Этот же человек из самых гуманных соображений предложил вернуть в России смертную казнь. И далеко не он один.

Огромное количество политиков и журналистов выступило за введение наказания за распространение дезинформации. Кто-то пробормотал про то, что неплохо было бы как-то урегулировать вопрос с ответственностью предпринимателей за погубленных людей. Многие не упустили возможности еще раз потоптаться на Ксении Собчак за ее старое предложение упростить правила безопасности для бизнеса. Все дружно прокляли капитализм и указали на людоедскую сущность рынка.

Всем этим идеям, обсуждениям и инициативам были свойственны, на мой взгляд, истеричность, поспешность, а в некоторых случаях и манипулятивность.

Кокаин в бикини

Начнем с предложения по идеологии и смертной казни.

Я невероятно ценю наш народ и нашу страну за то, что их любовь к свободе и правде так велика, что, несмотря на все ухищрения кривляющихся в телевизоре, газетах и интернете дураков и мерзавцев, которые словно так и подначивают нас, у нас до сих пор не введена государственная идеология и никого не заставляют думать одинаково.

Некоторые люди могут счесть, что введение стандарта мышления — хоть и дорогая плата за чистоту медиапространства, но, возможно, дело того стоит.

Хочу предостеречь.

Идеология — это надстройка над экономическими отношениями. И, следовательно, та самая обязательная государственная идеология будет устанавливаться тем медиаклассом, именно той прослойкой интеллигенции, что в данный момент обслуживает господствующий класс чиновников госкапитализма. То есть нам предлагается выбор между идеологией «просвещенного консерватизма» им. Никиты Михалкова и идеологией корпоратива под конферанс Ксении Анатольевны. Либо — что еще более вероятно — компромисс между этими группами.

То есть, в любом случае, — барство и лютая антисоветчина. Выбор фактически между кокаином в бикини и кокошником под водочку.

Вы как хотите, но лучше уж так, как сейчас.

А еще ценю я человечность и доброту, которая, несмотря на все ужасы жизни, на все те гнусности, которые пришлось нам пережить, так и не позволила восстановить в России профессию палача.

Вы просто представьте себе эту трудовую биографию. Стаж. Опыт. Глаза, которыми этот человек после работы смотрит на семью, на людей, на друзей. На народ, который снабдил его этой важной и нужной работой, об которую никто больше не хочет мараться, не хочет о ней думать, не хочет осознавать свою причастность. Его сны.

Может, не надо вместо решения социальных проблем создавать себе новые, морально-этические?

Только не надо кивать: «А вот в Америке!» Это счастье, что мы не Америка. Мы учимся у них не для того, чтобы стать ими, а чтобы стать собой.

Длить и развивать

А вот закон об ответственности за эксплуатацию зданий давно назрел.

Но вопрос в том, как их сформулировать, что положить в основу. И это тоже вопрос идеологии. Не государственной, а той команды, которая в данный момент руководит государством. Что она поставит во главу угла, какие методы и определения?

У государства нет идеологии, но у него есть цель — длить и развивать историческое бытие народа России как исторической общности. Из этого вытекают все промежуточные цели.

Я, конечно, могу ошибаться, но все же предлагаю следующее решение.

Объявить многоэтажную крупную недвижимость таким же источником опасности, как автотранспорт. Законом обязать ее владельцев застраховать свою ответственность по несчастным случаям, связанным с эксплуатацией зданий, — авариям, пожарам и т. д. Страховые взносы будут зависеть от состояния здания, которое будет устанавливаться на основании ежегодного аудита, проводимого комиссией в составе представителя страховой компании и соответствующей государственной службы, например МЧС.

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Этот механизм, с одной стороны, обеспечит наличие государственного контроля, а с другой стороны, поскольку ни одна страховая компания не заинтересована в выплате страховой суммы, — обеспечит частный контроль над государственным контролем. Страховая, в отличие от чиновника, всегда будет заинтересована либо в поводе поднять размер взносов, либо в устранении рисков. Она будет подсылать контролеров, она будет платить информаторам.

Ущерб, нанесенный жизни и здоровью граждан в подобных зданиях, следует выделить в особый вид ущерба. Ответственность по его возмещению не должна больше ограничиваться степенью участия бенефициара в уставном капитале, а должна распространяться на все его личное имущество.

В итоге мы должны создать такие условия, при которых владелец здания, арендатор, субарендаторы, государство, страховая компания соревновались бы друг с другом в повышении стандартов безопасности эксплуатации зданий.

Инфо-преступность

Столь же назревшим я считаю закон об ответственности за дезинформацию. Но тут надо прежде всего определить саму суть предполагаемого ко внесению в УК нового состава преступления. Что является объектом?

У нас сейчас много говорится о том, что против нас ведется информационная война. Словосочетание «информационная война» превратилось в аналог философского камня, пригодного для реализации абсолютно любых чаяний.

Полный набор: тут тебе и «последнее прибежище негодяя», желающего ввести цензуру и государственную идеологию, и «дубина народной войны», которой нужно шарахать по «режиму». Однако чаще всего этот грозный термин превращается в аналог «ясной пуговки» и «писаной торбы» — предмета умиления, повсеместного ношения и предъявления в качестве универсального объяснения и оправдания.

Вообще-то, оружие, в том числе информационное, — это предмет, конструктивно предназначенный для поражения живой силы, техники и инфраструктуры противника. Нужно понимать, что «противником» в информационной войне, в основном, является обыватель, мирное население — не комбатант.

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Гражданин — первая жертва информационной войны. Но целью ее является разрушение жизненно важной инфраструктуры противника — нарушение коммуникации между государством и обществом. Агрессор наносит удар по взаимному доверию — внушает гражданину, что государство враждебно ему, а государству доказывает, что граждане нелояльны. С одной стороны получается, что государство — не машина по выживанию народа, нуждающаяся в исправлении проблем, а продажная девка олигархии. С другой стороны выходит, что населяют страну не обеспокоенные граждане, а подлые майданщики.

Гражданину внушаются страх, недоверие, комплекс вины, чувство беззащитности, паника. А затем манипулятор объявляет цену за избавление от дискомфорта — изменение поведения гражданина в нужном манипулятору ключе.

Поэтому криминализировать следует именно распространение информации (заведомо ложной или специально подобранной истинной), направленной на создание у граждан России комплекса неполноценности, вины, страха, паники с целью причинения им моральных страданий и последующей манипуляцией. А также с целью наказания за их политический выбор и исполнение гражданских обязанностей. А главное — с целью воспрепятствовать нормальному функционированию государства и общества.

Вот только если исполнение этого закона опять ляжет на плечи трудолюбивого Роскомнадзора, то общество никакой защиты не получит. А получит псевдоцензуру, при которой будут «блокироваться» сайты, а реально виновные в преступлениях окажутся полностью безнаказанными. Просто потому, что у Роскомнадзора нет ни полномочий, ни желания вести работу по привлечению инфо-преступников к реальной ответственности.

Тут иначе нужно. Если мы хотим работать не на отчетность, а на результат — ответственность должны нести люди, а не пиксели.

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