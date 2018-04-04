Пенсионный возраст все же повысят

В закладки

Москва, 4 апреля. Повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин, выступая на одной из панелей Московского экономического форума.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Смолин добавил, что, по его мнению, это «глубоко ошибочное решение», так как в России многие жители не доживают до 65 лет».

Напомним, сегодня пенсионный возраст в России составляет для женщин — 55 лет, для мужчины — 60 лет.

В правительстве несколько последних лет обсуждаются различные варианты положения активной трудовой жизни и повышения коэффициента замещения доходов, которые обеспечивают государственные пенсионные выплаты.

В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст до 65 лет, но предложение не было одобрено.





Читайте ФАН в Яндекс.Новости.