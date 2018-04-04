США взяли курс на расчленение Сирии для войны «всех против всех» — Генштаб ВС РФ

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Москва, 4 апреля. Американская сторона закладывает в Сирийской Арабской Республике конфликтный потенциал, который может вылиться в новые полномасштабные военные действия «всех против всех». Об этом в среду сообщил в рамках Московской международной конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты взяли курс на разделение сирийской земли.

«США взяли курс на расчленение Сирии, уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех», — решительно подчеркнул Рудской.

Ранее официальный Дамаск назвал агрессией присутствие любых иностранных войск в Сирии без разрешения властей.

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