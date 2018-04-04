Украинские националисты обвинили меджлис в подлости

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Киев, 4 апреля. Украинские националисты обвинили членов запрещенной в РФ организации «Меджлиc крымскотатарского народа» в подлости за призывы создать национально-территориальную автономию в Крыму.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший командир батальона ОУН (запрещенная в РФ организация) Николай Коханивский. Он отметил, что в настоящее время Украину «разрывают» поляки, венгры и румыны, и на фоне этого заявления крымских татар, по мнению Коханивского, являются «подлыми играми».

«Самое подлое – поднимать эти вопросы. Внезапно у татар появляется свое телевидение на территории Украины, внезапно начинают продвигаться темы про автономию. В то время, когда мы, на самом деле, ослаблены», — заявил Коханивский.

Он добавил, что сейчас поляки «предъявляют свои претензии на Львов», а румыны «заявляют про свою Буковину».

«В то время, когда украинцы очаровываются, что все татары наши, <…> этот маленький народ начинает нас бить именно в тот момент, когда мы слабые», — заключил Коханивский.

Напомним, с 2014 года Крым является территорией РФ. В состав России полуостров вошел по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение Крыма в РФ.

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