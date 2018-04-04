Власти Сирии рассказали, сколько процентов территории занимают боевики ИГИЛ

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Дамаск, 4 апреля. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 занимают 4% территории Сирии, заявил заместитель министра обороны САР Махмуд Шава во время Московской конференции по безопасности.

Шава во время конференции отметил, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) занимают в Сирии всего около семи тысяч квадратных километров.

«На сегодняшний день существование ИГ1 в Сирии локализовано в некоторых изолированных и полностью окруженных районах на 4% территории САР», — уточнил сирийский политик.

Он констатировал, что речь идет в частности о районах на северо-востоке Сирии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал истинную цель международной коалиции под руководством США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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