Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Дамаск обвинил США в грубом нарушении гуманитарного права в Сирии
Происшествия
Житель Поморья поджег авто соседа и расстрелял его из украденного карабина
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск обвинил США в грубом нарушении гуманитарного права в Сирии

    11:57  4 Апреля 2018  /обновлено: 12:06  04 Апреля 2018
    201

    Дамаск обвинил США в грубом нарушении гуманитарного права в Сирии

    Дамаск, 4 апреля. Власти Сирии обвинили США в грубом нарушении гуманитарного права при ведении боевых действий в арабской республике. Об этом в среду заявил заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты активизировали свое присутствие на севере страны после того, как Россия и Иран способствовали «окончанию войны на истощение».

    «Это сопровождалось американо-израильской агрессией, грубым нарушением международного гуманитарного права с целью поддержки террористических формирований», —  отметил Шава, выступая на Московской конференции по безопасности.

    Ранее сообщалось, что армия Сирии при поддержке ВКС РФ и вооруженных сил Ирана уничтожила 65 тыс. боевиков за все время ведения военных действий. Кроме того, правительственные силы освободили от террористов 113 тыс. квадратных километров земли, 1,5 тыс. километров дорог, 17,2 тыс. зданий и 1,2 тыс. населенных пунктов. Об этом сегодня сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #гуманитарное право
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Еврокомиссия решила закрыть «антимонопольное» дело против «Газпрома»

      11:42 4 Апреля 2018 725
      Читать
      10:46
      Сегодня

      Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Триумф Молл» в центре Саратова
      10:07
      Сегодня

      Мэр Северодвинска: Развитие нашей науки позволяет нам называть город наукоградом и без официального статуса
      9:58
      Сегодня

      Анонимная реальность: как телеграм-каналы управляют общественным мнением
      9:48
      Сегодня

      Путин: Террористы ИГ остаются угрозой и способны совершать вылазки в разных странах мира
      7:44
      Сегодня

      Первый день переговоров Путина и Эрдогана завершился в Анкаре

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 661

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      9464

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1424

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1663

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1594
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Братья Магомедовы ободрали якутян как липку

      Братья Магомедовы ободрали якутян как липку

      12:44   4 Апреля 2018
      39
      ФСБ предотвратила два теракта благодаря информации от Турции и США — Бортников

      ФСБ предотвратила два теракта благодаря информации от Турции и США — Бортников

      10:47   4 Апреля 2018
      8784
      Шойгу назвал цель международной коалиции в Сирии

      Шойгу назвал цель международной коалиции в Сирии

      9:50   4 Апреля 2018
      2433
      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      7:20   4 Апреля 2018
      25174