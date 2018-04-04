Дамаск обвинил США в грубом нарушении гуманитарного права в Сирии

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Дамаск, 4 апреля. Власти Сирии обвинили США в грубом нарушении гуманитарного права при ведении боевых действий в арабской республике. Об этом в среду заявил заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты активизировали свое присутствие на севере страны после того, как Россия и Иран способствовали «окончанию войны на истощение».

«Это сопровождалось американо-израильской агрессией, грубым нарушением международного гуманитарного права с целью поддержки террористических формирований», — отметил Шава, выступая на Московской конференции по безопасности.

Ранее сообщалось, что армия Сирии при поддержке ВКС РФ и вооруженных сил Ирана уничтожила 65 тыс. боевиков за все время ведения военных действий. Кроме того, правительственные силы освободили от террористов 113 тыс. квадратных километров земли, 1,5 тыс. километров дорог, 17,2 тыс. зданий и 1,2 тыс. населенных пунктов. Об этом сегодня сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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