ВКС РФ с начала года 25 раз поднимались на перехват самолетов НАТО у границ РФ

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Москва, 4 апреля. Российские истребители с начала 2018 года более 25 раз поднимались на перехват самолетов НАТО у границ государства. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

На открытии VII Московской конференции по международной безопасности глава ведомства подчеркнул, что интенсивность полетов авиации НАТО выросла. По данным Минобороны РФ, с января 2018 года истребители ВКС поднимались на перехват более 25 раз. Министр подчеркнул, что резко увеличилась опасность провокаций и военных инцидентов.

Ранее военный эксперт объяснил активность иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ. Эксперт Виктор Литовкин назвал эти действия «элементами гибридной войны», которую ведет Запад против РФ. Ранее сообщалось, что 23 иностранных самолета вели разведывательные полеты у границ РФ.

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