Клок волос в десерте: подписчики Дианы Шурыгиной не оценили ее кулинарные таланты

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Москва, 4 апреля. Скандально известная Диана Шурыгина выложила в Instagram приготовленные ей блюда после окончания поварских курсов.

«Всегда мечтала научиться вкусно готовить. Недавно я реализовала одну мечту, я окончила кулинарные курсы и теперь буду радовать Андрея вкусной едой, а не только салатиками», — пишет Шурыгина в соцсети.

Однако некоторые подписчики звезды «Пусть говорят» безжалостно разгромили кулинарные таланты 18-летней девушки. Так, непонятную субстанцию в десерте они сравнили с клоком волос, мясо сочли непрожаренным, а рагу назвали мурцовкой — кушанье, приготовленное из кваса с накрошенными туда кусочками ржаного хлеба, сообщает портал «Дни.ру».

Напомним, что Шурыгина получила известность в 2016 году, когда ей было 16 лет. Она обвинила 21-летнего Семена Семенова в изнасиловании во время вечеринки по случаю дня рождения их общего знакомого. В итоге молодой человек был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, позже приговор был обжалован, в результате чего срок лишения свободы сократился до трех лет и трех месяцев в колонии общего режима.

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