Американцы «обнаружили» новый российский военный технополис в Анапе

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Нью-Йорк, 4 апреля. Создаваемый в России «огромный военный город» позволит властям сконцентрировать лучшие инженерные умы на задаче укрепления российской военной мощи, пишет американское издание National Interest о создаваемом в Анапе крупном военном технополисе, где предполагается сосредоточить научные и технические потенциалы российского ВПК.

Американские журналисты сравнили перспективный военный технополис «Эра» в Анапе с советскими ЗАТО. Как пишет NI, «в течение десятилетий работа жителей этих засекреченных городов вносила свой вклад в рост и развитие советских вооруженных сил, а также дало российским военным многие из их современных достижений — таких как ядерное оружие и технологии баллистических ракет».

«Россия готовится, как Советский Союз, сконцентрировать научные и промышленные ресурсы в определенных, закрытых от иностранцев и посторонних, городах», — приводит «Ридус» слова американский эксперт Сэмюэл Бендетт, который занимается консультированием Пентагона по российской тематике.

По мнению экспертов из США, Россия может в перспективе вернуться к советской модели закрытых городов — обновив при этом их технологический и промышленный уровень.

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