Дамаск назвал агрессией присутствие любых иностранных войск в Сирии без разрешения

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Дамаск, 4 апреля. Замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава назвал агрессией и оккупацией присутствие любых иностранных сил на своей территории без полученного на это разрешения. Он также призвал СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, положив конец «преступлениям американского альянса», направленных против сирийских мирных жителей.

Мир в Сирии не может укрепляться, пока никто не дает отпор агрессивным действиям со стороны иностранных войск, уверен Шава.

«Мы подтверждаем, что наличие любых иностранных сил на территории Сирии без разрешения сирийского правительства рассматривается как агрессия и оккупация», — подчеркнул замглавы сирийского МО на Московской конференции по безопасности.

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