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Новости Сирии
Сирия новости 4 апреля 12.30: 50 французских солдат вошли в провинцию Алеппо, конфликт внутри ССА в Даръа
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    Сирия новости 4 апреля 12.30: 50 французских солдат вошли в провинцию Алеппо, конфликт внутри ССА в Даръа

    12:30  4 Апреля 2018
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    На западе Даръа вспыхнули бои между бригадами ССА

    Сирия, 4 апреля. На территорию САР через подконтрольный курдам северный переход вошли около 50 французских солдат. На западе Даръа вспыхнули бои между различными бригадами ССА**. Российский Центр по примирению и САА ведут переговоры с боевиками об эвакуации из южных районов Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с российским Центром по примирению ведут переговоры с боевиками об эвакуации из южных районов Дамаска; оказались под обстрелами «Тахрир аш-Шам» на юге Хамы.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 лишилась двоих исламистов, убитых в боях с «Джебхат Тахрир Сурией», к югу от Идлиба.

    Сирийская свободная армия (ССА): устроила междоусобные столкновения в городах западной части Даръа.

    «Исламское государство»1: обстреляло из минометов деревню на северо-востоке иракской провинции Дияла.

    Курды: лишились пяти бойцов, подорвавшихся на мине к востоку от Манбиджа; пропустили на север Сирии порядка 50 французских солдат.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Представители командования Сирийской арабской армии (САА) и российского Центра по примирению враждующих сторон начали переговоры с главарями вооруженной оппозиции об эвакуации боевиков из районов Ялда, Баббила и Бейт Сахм, расположенных на южной окраине Дамаска, передает Al Masdar News. Боевикам было предложено добровольно сдать позиции и выехать в Идлиб. В противном случае правительственные войска начнут штурм южных пригородов после зачистки соседнего анклава, подконтрольного «Исламскому государству». Террористы ИГИЛ1 базируются в районах Аль-Кадам, Аль-Хаджар Аль-Асвад и в лагере Ярмук. После освобождения данных территорий Дамаск, который на протяжении почти всего сирийского конфликта был окружен анклавами исламистов, наконец окажется в безопасности.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Портал AMN, ссылаясь на источника в так называемом Сирийском Курдистане, сообщает о том, что на территорию САР через пограничный переход на окраине города Таль Абъяд на севере провинции Ракка вошли порядка 50 французских военнослужащих. Подразделения были направлены на северо-восток Алеппо к городу Манбидж для помощи курдским бойцам Демократических сил Сирии (SDF)****.

    На шоссе к востоку от Манбиджа погибли пять радикалов SDF. По информации Al Manar News, военный пикап «Демократических сил» подорвался на мине, заложенной неизвестными. Командование курдского формирования в настоящий момент выясняет, кем именно могло быть установлено взрывное устройство.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Сразу в нескольких городах западной части провинции Даръа вспыхнули столкновения между различными бригадами оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА). Перестрелки отмечались в оккупированных боевиками населенных пунктах Тафас и Кафр Шамс. Стрельба велась прямо в черте города, из-за чего пострадали также и гражданские лица. Согласно информации Al Manar News, в результате междоусобиц радикалов погиб один местный житель, еще шесть человек получили ранения. Напомним, большая часть юго-западных сирийских провинций Даръа и Эль-Кунейтра по-прежнему находятся в оккупации вооруженной оппозиции. Кроме того, в этом регионе также базируются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», которые время от времени возобновляют обстрелы позиций САА и мирных кварталов.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военное командование вооруженных сил Турции анонсировало открытие восьмого наблюдательно пункта на территории провинции Идлиб, передает оппозиционное агентство Qalaat Al Mudiq. Информация о точном расположении нового блокпоста в настоящий момент пока уточняется.

    К югу от Идлиба продолжаются бои между «Джебхат ан-Нусрой» и «Джебхат Тахрир Сурией» за контроль над городом Хан Ас-Сабиль. Согласно сведениям Al Manar News, в ходе последних столкновений были убиты два боевика «Тахрир аш-Шам», еще несколько — ранены. Данный населенный пункт уже несколько лет подряд занимают террористы «Ан-Нусры», однако отряды «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» намерены перехватить инициативу.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и аффилированные с ними группировки возобновили обстрелы позиций сирийских войск на юго-востоке от Хамы в северной части Растанского котла. По данным Telegram-канала (@NRVR11),исламисты ведут огонь по окраинам населенных пунктов Таксис и Каббат Аль-Курди. Напомним, за последние несколько дней правительственным силам САР удалось заметно продвинуться на этом направлении, зачистив часть территорий от боевиков. Кроме того, несколько ракет было выпущено по западным окраинам города Саламия. Об этом сообщает агентство Al Manar News. Сведений о возможных жертвах на данный момент не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Портал Al Sumaria News сообщает о падении пяти крупнокалиберных мин в населенном пункте Циркош, находящемся на северо-востоке провинции Дияла в центральной части Ирака. В результате обстрела, к счастью, никто не пострадал. Однако данный инцидент указывает на то, что в регионе, несмотря на завершение военной операции против ИГИЛ, по-прежнему сохраняется террористическая активность. Предполагается, что минометный огонь вели члены одной из подпольных ячеек «Исламского государства», которые в большом количестве разбросаны по всей территории страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #манбидж #ракка #идлиб #даръа #сса #джебхат ан-нусра
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