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Москва, 4 апреля. ВКС РФ сыграли главную роль в ликвидации террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России) в Сирии, несмотря на препятствия со стороны США, заявил замминистра обороны арабской республики Махмуд Шава.

«Мы можем сказать, что 2017 год стал годом серьезных побед на поле боя против ИГИЛ1 в Сирии, что способствовало краху так называемого халифата ИГИЛ благодаря усилиям армии САР и союзных войск. Особенно хотим отметить российские, иранские войска, а также «Хезболлах», — заявил Шава в ходе Московской конференции по безопасности.

Он также отметил, что российские ВКС сыграли ключевую роль в разгроме террористов «Исламского государства» за счет качества, точности и плотности нанесенных ударов, несмотря на многочисленные препятствия со стороны авиации США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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