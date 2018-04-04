Власти Сирии: США содействуют ИГ, чтобы установить контроль над нефтяными районами

В закладки

Дамаск, 4 апреля. США пытались установить контроль над нефтяными районами Сирии, с этой целью они содействуют террористам «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). Об этом в среду заявил заместитель главы Минобороны САР.

Заместитель министра обороны республики Махмуд Шав полагает, что Вашингтон «решил придумать разные предлоги для оправдания сохранения незаконного присутствия их военных баз и американских военнослужащих на сирийской территории с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями, с целью разделения Сирии».

Об этом сирийский политик заявил в ходе выступления на Московской конференции по безопасности.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своей армией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.