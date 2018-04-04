Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США

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Пекин, 4 апреля. Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что это решение стало ответной мерой на публикацию Вашингтоном обширного списка товаров китайского производства, на которые американские власти намерены ввести пошлины.

Как говорится в официальном сообщении, 25% пошлины вводится на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе на соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности. При этом в Пекине уточнили, что сроки введения пошлин будут зависеть от того, когда Вашингтон объявит о введении своих пошлин на китайские товары.

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