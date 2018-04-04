США пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство — Генштаб ВС РФ

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Москва, 4 апреля. Соединенные Штаты пытаются сформировать на восточном берегу Евфрата в Сирийской Арабской Республике квазигосударство со своей армией. Об этом заявил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что планы Вашингтона совершенно недопустимы.

«Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил», — заявил Рудской, выступая на конференции по международной безопасности в российской столице.

Ранее в оборонном ведомстве Сирии заявили, что официальный Дамаск считает присутствие любых иностранных сил на своей территории без разрешения «агрессией и оккупацией».

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