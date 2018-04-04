Шойгу: Террористы ИГ перебираются в Африку, потерпев разгром в Сирии и Ираке

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Москва, 4 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил о возрастании трансграничной преступности, он отметил, что боевики ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), потерпев разгром в Сирии и Ираке, перебираются в другие регионы, в том числе в Африку.

«После разгрома так называемого «Исламского государства»1 (запрещена в РФ – прим. ФАН) члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу», — подчеркнул он на VII Московской конференции по международной безопасности.

Следствием этой тенденции, по словам Шойгу, является рост трансграничной преступности. Глава Минобороны РФ обратил внимание, что в настоящее время в мире формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистких движений.

Напомним, основные силы террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии при помощи российских войск были разгромлены в конце прошлого года. Ранее в рамках VII Международной конференции по безопасности Шойгу заявил, что террористы, остающиеся в Сирии, не должны получить доступа к оружию массового поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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