Рудской отметил попытки размыть результаты конференции по Сирии в Сочи

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Москва, 4 апреля. Наблюдаются попытки размыть результаты конференции по Сирии, которая прошла в Сочи, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Во время Московской конференции по безопасности Рудской обратил внимание, что в мире наблюдаются попытки «размыть» итоги сирийской конференции в Сочи.

«В настоящее время мы продолжаем наблюдать попытки размыть результаты Сочинского конгресса, — констатировал Рудской, — предоставить эксклюзивное право эр-риядской группе сирийской оппозиции диктовать свои условия при ведении переговоров по политическому урегулированию».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал истинную цель международной коалиции под руководством США в Сирии.

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