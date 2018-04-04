Большая часть жителей Молдавии доверяет Путину

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Кишинев, 4 апреля. Более половины жителей Молдавии признались, что президент России Владимир Путин вызывает наибольшее доверие среди всех иностранных лидеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований CIVIS.

Путин пользуется наибольшим доверием у большинства жителей республики (55%). На втором месте бывший глава Румынии Траян Бэсеску, глава Белоруссии Александр Лукашенко — на третьем. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис попал на четвертую позицию в рейтинге, а канцлер ФРГ Ангела Меркель — на пятую.

В список иностранных лидеров, чье мнение для жителей Молдавии наименее интересно, возглавил президент Украины Петр Порошенко и бывший глава Грузии Михаил Саакашвили.

В ответ на вопрос, какую страну стоит считать наиболее дружественной для Молдавии, 39% опрошенных назвали Россию, 35% — Румынию, 8% — Германию, — 7% США, 5% — Украину.

Опрос проводился с 10 по 28 марта при участии 1,55 тысяч человек.

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