Родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня» госпитализировали в психбольницу в Кемерово

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Кемерово, 4 апреля. Четырех родственников погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» госпитализировали в областную психиатрическую больницу.

Соответствующую информацию передает информационный сайт VSE42.RU со ссылкой на источника в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Двое человек, потерявших близких во время пожара в торговом центре в Кемерово, «находятся в остром состоянии, связанном с гибелью их родных и наступивших через несколько дней после трагедии индивидуальных реакций».

По словам источника в ДОЗН, родственникам требуется медицинская помощь, чтобы выйти из пограничного состояния. В ближайшее время еще несколько человек могут поступить в медучреждение.

«Специалисты наблюдают людей, общаются с ними. Многие находятся в пограничном состоянии и нельзя ничего исключать. Родственникам нужна медицинская помощь, чтобы они смогли выйти из этого состояния», — рассказал источник в ДОЗН.

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