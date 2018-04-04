Еврокомиссия решила закрыть «антимонопольное» дело против «Газпрома»

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Брюссель, 4 апреля. В ближайшее время Еврокомиссия может дать согласие на предложения российского «Газпрома» по урегулированию открытого против компании антимонопольного дела.

Как сообщают источники Reuters, в Брюсселе считают приемлемыми новые предложения «Газпрома», в соответствии с которыми предлагается привязать цены на газ от «Газпрома» к ценам газовых хабов в Западной Европе. При этом стоимость газа будет пересматриваться раз в два года. Кроме того, в «Газпроме» согласились разрешить перепродажу и реэкспорт российского газа.

Напомним, антимонопольное дело против «Газпрома» было открыто Еврокомиссией еще в 2012 году — российский газовый гигант обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением на газовых рынках Европы. С 2015 года «Газпром» ведет переговоры об урегулировании ситуации, а Еврокомиссия на постоянной основе собирает мнения представителей различных европейских стран по поводу оптимальных условий взаимодействия с «Газпромом».

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