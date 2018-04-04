Генсек ООН: В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГИЛ города  

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Москва, 4 апреля. В Ираке и Сирии отвоеваны ранее занятые террористами города, инфраструктура запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 разрушена, но расслабляться нельзя. Об этом говорится в обращении генсека ООН Антониу Гутерреша на VII Московской конференции по международной безопасности.

Как добавил генсек ООН, борьба с террором в мире выходит на новый этап. Он отметил, что ИГИЛ1 понесло серьезные потери в Ираке и Сирии. По данным Гутерриша, отвоеваны все ранее занятые ИГ города, инфраструктура. Генсек ООН подчеркнул, что потенциал террористической группировки разрушен решающим ударам иракских и сирийских правительственных сил при поддержке международного сообщества, в том числе России.

«Тем не менее, мы не должны терять бдительность и расслабляться», — резюмировал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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