Помилованный в РФ шпион Солошенко умер на Украине

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Киев, 4 апреля. В среду на 76-м году жизни после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием скончался помилованный в России украинский шпион Юрий Солошенко.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко, уточнив, что ее о смерти Солошенко известил его сын.

«Утром пришла СМС от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович», — написала она.

При этом Геращенко заявила, что якобы единственной причиной, по которой Москва два года назад дала возможность Солошенко вернуться на родину, является именно его болезнь.

Напомним, указ о помиловании граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева президент РФ Владимир Путин подписал летом 2016 года. Солошенко был признан Московским горсудом виновным в шпионаже и приговорен к шести годам тюремного заключения. Афанасьев был осужден в России по статье о терроризме.

В обмен на Солошенко и Афанасьева в Россию смогли вернуться Елена Глищинская, которую украинские власти подозревали в сепаратизме, и Виталий Диденко, осужденный в Киеве по той же статье.

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