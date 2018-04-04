Путин отметил удивительное обаяние и самобытный талант актрисы Быстрицкой

В закладки

Москва, 4 апреля. Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения, отметив, что зрители любят ее верность призванию и самобытный талант, сообщает пресс-служба Кремля. В этом году ей исполнилось 90 лет.

«Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссёрами и актёрами, выдающимися деятелями культуры», — сказал глава государства.

Он также добавил, что Быстрицкую уважают коллеги и любят зрители. В первую очередь за мастерство и удивительное обаяние, верность призванию и яркий талант, который актриса щедро дарит всем людям.

Элина Быстрицкая — советская и российская актриса, педагог, певица, народная артистка СССР. Быстрицкая получила широкую известность по ролям в картинах «Возвращение Мухтара», «Тихий Дон», «Тарас Шевченко», Бравые парни».

Ранее Путин поздравил Илью Резника с 80-летним юбилеем. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что у произведений Резника своя яркая и счастливая судьба.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.