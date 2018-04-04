Цивилев и кемеровские бизнесмены обсудили, как избежать повторения трагедии «Зимней вишни»

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Кемерово, 4 апреля. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с предпринимателями региона и обсудил с ними последствия трагедии в ТРК «Зимняя вишня».

Цивилев встретился с кемеровскими бизнесменами, которые работают с населением. Также на встрече присутствовали представители органов власти.

По словам врио главы области, диалог получился честным и открытым. Участники мероприятия обсудили последствия пожара в «Зимней вишне». Особое внимание было уделено работе с родственниками погибших и пострадавших, а также принятию мер, которые не позволят допустить повторения трагедии.

«Наша администрация будет помогать бизнесменам, чтобы решить эти вопросы, и мы будем действовать только сообща», — приводит слова Цивилева РИА Новости.

Напомним, 25 марта в ТРК «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человека.

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