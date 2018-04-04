Армия Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожила 65 тыс. боевиков

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Москва, 4 апреля. Правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ и Ирана уничтожила 65 тыс. боевиков за все время военных действий. Об этом в среду сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что благодаря совместным действиям трех стран было освобождено 113 тыс. квадратных километров Сирии от боевиков и 1,2 тыс. населенных пунктов.

«Уничтожено около 65 тысяч боевиков, разминировано более 6,5 тысяч гектаров земли, более 1,5 тысяч километров дорог, около 17200 зданий и сооружений», — рассказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя ситуацию в САР, заявил об угрозе использования оружия массового поражения боевиками. По его словам, в настоящее время потерпевшие поражение в Сирии и Ираке террористы перебираются в другие районы и нельзя допустить, чтобы они взяли с собой захваченное или созданное оружие массового поражения. Речь, в частности, идет о химическом оружии.

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