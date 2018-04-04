Россия изучает ответ ОЗХО по делу Скрипаля

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Гаага, 4 апреля. Россия получила ответ от Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля, рассказал представитель постпредства РФ при ОЗХО. В настоящее время Москва изучает переданные данные.

«По существу получен ответ только на один вопрос», — пояснили ТАСС в диппредставительстве.

Накануне ОЗХО сообщила, что готова направить в Россию ответ на запрос Москвы по делу Скрипаля. В частности, РФ спрашивала, какого рода помощь запрашивала у специалистов Организации по запрещению химоружия Великобритания.

Речь идет о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери в начале марта. Великобритания сразу же возложила ответственность на Россию, не дожидаясь результатов расследования и не предъявляя никаких доказательств. Кроме того, Лондон отказался передавать Москве образец вещества, которым были отравлены Скрипали, а также делиться хоть какими-либо подробностями о расследовании, несмотря на то, что Юлия Скрипаль является гражданкой России.

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