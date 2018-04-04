Сирия: Генштаб ВС РФ сообщил, когда завершится гумоперация в Восточной Гуте

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Москва, 4 апреля. В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте будет завершена. Об этом в среду заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в населенные пункты Восточной Гуты возвращаются беженцы, которые покинули их по гуманитарным коридорам пару дней назад.

«В течение нескольких дней гуманитарная операция в Восточной Гуте должна быть завершена», — подчеркнул он на Московской конференции по международной безопасности.

Рудской также уточнил, что российский центр по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями вывел 156 620 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его турецкий и иранский коллеги Реджип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят урегулирование в Сирии с учетом прогресса в Восточной Гуте.

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