Появилось видео пожара в ТЦ «Триумф Молл» в Саратове

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Саратов, 4 апреля. В среду в саратовском торговом центре «Триумф Молл» начался пожар. ФАН публикует видео с места событий.

В настоящее время сотрудников торгового центра вывели из здания. К «Триумф Моллу» съехались пожарные машины.

Как стало известно корреспонденту ФАН, пожарные тревоги в торговом центре проводились осенью несколько раз в неделю . Кроме того, еще три тренировки были проведены после пожара в кемеровской «Зимней вишне».

По словам местных жителей, прежде на месте ТЦ «Триумф Молл» находился Маслобойный завод Шумилина. Ранее очевидцы сообщали, что возгорание в торговом центре в Саратове, предположительно, произошло в магазине «М-Видео».

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности. После пожара в Кемерово в России начались массовые проверки системы пожарной безопасности в торговых комплексах и супермаркетах.

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